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Ограбившие фотографа псковские подростки получили условный срок

В Пскове трёх несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, а также их 19-летнего подельника признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК России по Псковской области.

Установлено, что вечером 2 июня 2016 года молодые люди играли в футбол в одном из дворов в Пскове. В это время один из игроков предложил украсть имущество из квартиры фотографа, который некоторым временем ранее оказывал ему свои профессиональные услуги по месту жительства. Незаконно проникнув в жилище, юноши похитили оттуда сейф с крупной суммой денег в рублях и иностранной валюте, а также ноутбук, объектив и часы. С похищенным имуществом они скрылись с места преступления, потратив деньги по своему усмотрению.

В результате совместной работы следователей и полицейских удалось изобличить всех участников преступной группы и изъять ноутбук, объектив, а также часы. Стоимость только последнего предмета превышала 150 тысяч рублей.

Юноши полностью признали себя виновными в совершении данного преступления и дали признательные показания. Псковский городской суд назначил виновным наказание от шести месяцев до одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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