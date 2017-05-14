Укравшему колбасу псковичу грозит наказание за нападение на полицейского

19:28, 16 мая 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК России по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля подозреваемый, будучи доставленным в отдел полиции за мелкое хищение колбасы из магазина, в момент разбирательства по делу об административном правонарушении дважды ударил сотрудника дежурной службы.

Изучение личности данного лица показало, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хищение продуктов и алкоголя из сетевых магазинов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.