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Общество

О пожарной безопасности вблизи леса узнали жители красногородской деревни Агаршево

16 мая отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно главой Пограничной волости провели профилактический рейд в деревне Агаршево Красногородского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В ходе рейда состоялся сход граждан, в котором приняли участие шесть человек, был осуществлён обход жилых домов, в том числе тех, в которых проживают неблагополучные семьи. По правилам пожарной безопасности проинструктированы шесть человек. 

Профилактическая работа проводилась по темам соблюдения правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления; недопущения неосторожного обращения с огнём; соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период; соблюдения требований пожарной безопасности в лесах. 

Обращалось внимание на исполнение гражданами и иными правообладателями земельных участков, расположенных в границах лесных массивов, требований пожарной безопасности по проведению очистки земельных участков в границах с лесным массивом, либо обустройству противопожарных полос или иных ограждений в границах с лесным массивом.

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