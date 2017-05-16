О пожарной безопасности вблизи леса узнали жители красногородской деревни Агаршево
16 мая отдел надзорной деятельности и профилактической работы совместно главой Пограничной волости провели профилактический рейд в деревне Агаршево Красногородского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда состоялся сход граждан, в котором приняли участие шесть человек, был осуществлён обход жилых домов, в том числе тех, в которых проживают неблагополучные семьи. По правилам пожарной безопасности проинструктированы шесть человек.
Профилактическая работа проводилась по темам соблюдения правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления; недопущения неосторожного обращения с огнём; соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период; соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.
Обращалось внимание на исполнение гражданами и иными правообладателями земельных участков, расположенных в границах лесных массивов, требований пожарной безопасности по проведению очистки земельных участков в границах с лесным массивом, либо обустройству противопожарных полос или иных ограждений в границах с лесным массивом.