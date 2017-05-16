Псковичи стали реже обращаться в филиал «ФКП Росреестра»

20:27, 16 мая 2017, ПАИ

В апреле филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принял около 4 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также свыше 4 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, за аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав было принято более 9 тысяч заявлений.



В Росреестре пояснили, что уменьшение количества принятых филиалом заявлений связано с началом активной работы сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и развитием «бесконтактных технологий».



В целом за апрель филиал предоставил около 27 тысяч сведений из ЕГРН в виде электронного документа и почти 8 тысяч – в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в виде электронного документа были предоставлены свыше около 19 тыяч сведений, а в виде бумажного документа – около 7 тысяч.

Филиал также ведет работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, в апреле на личный прием к сотрудникам Росреестра пришли 119 человек, из них 11 – к руководству филиала. Также были рассмотрены 23 запроса граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волновали вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости.



Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Псковичи могут предложить собственную тему, направив информацию на адрес электронной почты: fgu600613@60.kadastr.ru



Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.