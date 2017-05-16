Пенсионный фонд России открыл блог в Telegram

21:02, 16 мая 2017, ПАИ

Пенсионный фонд России открыл свой блог в бесплатном мессенджере Telegram для смартфонов и других устройств, который позволит быстро обмениваться медиафайлами и сообщениями. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Пенсионного фонда, основным направлением работы ПФР в Telegram, как и в социальных сетях, будет публикация информационных материалов по актуальным вопросам, находящимся в компетенции учреждения. Также на странице Пенсионного фонда будет размещаться мультимедийный контент: фото, инфографика.

Пенсионный фонд успешно взаимодействует со своими подписчиками в социальных сетях уже не первый год. Страница ПФР в соцсети «ВКонтакте» сегодня насчитывает более 70 тысяч подписчиков, «Одноклассники» – 50 тысяч подписчиков. Страницы ПФР также есть в сети Facebook, на сервисе микроблогов Twitter, который читают порядка 7,7 тысяч пользователей. На этих ресурсах сообщения ПФР публикуются ежедневно. Также ПФР имеет блог в LiveJournal, в котором размещает материалы об актуальных вопросах пенсионной системы, и видео-канал на Youtube, где публикуются информационные видеосообщения. На некоторых ресурсах есть возможность обращаться к специалистам ПФР и получать разъяснения по интересующим вопросам. За прошедший год на страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 20 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.

Также третий год функционирует обновленная версия официального сайта Пенсионного фонда, средняя посещаемость которого составляет более 70 тысяч посетителей в сутки. Для удобства пользователей информация на сайте размещена в максимально структурированном виде. В рамках Личного кабинета работают новые электронные сервисы ПФР. На сайте реализован метод представления посетителю информации, соответствующей его географическому нахождению. Местоположение пользователя определяется автоматически, но при необходимости может выбираться вручную.

Изменился и способ представления информации: все материалы структурированы для категорий граждан и страхователей. Наиболее актуальные для пользователей ситуации представлены в виде пошаговых рекомендаций в разделе «Жизненные ситуации». В марте в дополнение к Личному кабинету на сайте ПФР было запущено мобильное приложение, которое позволяет получать информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, проверять перечисленные работодателем страховые взносы, записываться на прием и заказывать нужные документы.