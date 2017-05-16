Книга о хранимирах появится в псковской библиотеке «ЛиК»

20:42, 16 мая 2017, ПАИ

Книги «Хранимиры. Начало» и «Сказки Изумрудного Леса» в дар от Елены Журек в день своего юбилея получит псковская детская библиотека «ЛиК». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Елена Журек - детский писатель, педагог, детский и семейный психолог. Она родилась 18 июня 1974 года в Москве. Окончила факультет психологии Московского государственного университета и факультет детской психологии Московского педагогического государственного университета.



«Хранимиры. Начало» - это первая книга из серии экологических сказок. «Очень символично, что именно эти книги получила библиотека в Год экологии. Книга выпущена по заказу Министерства экологии и природопользования Московской области», - рассказали в библиотеке.



Главные герои книги – существа, стоящие на защите природы. «Я обратилась к древне-славянской истории и взяла оттуда образ хранимира, - рассказала Елена Журек, - Это тот, кто хранит дом. А я подумала, что пусть это будет имя целого народа, который хранит планету. Думаю, что в каждом герое каждый ребенок найдет что-то близкое своему характеру. А повзрослев, он обязательно затушит костер в лесу, не бросит окурок на землю, не навредит природе не только потому, что боится штрафа, а потому что так поступил бы настоящий хранимир».

По задумке автора, хранимиры появились миллиард лет назад, когда на Земле только-только начала появляться жизнь. С появлением первых людей сказочные персонажи жили с ними по соседству, но с развитием технического прогресса ушли в заповедники, леса, горы и стали невидимыми. О том, что заставило их снова выйти к людям, можно прочитать в книге. «Хранимиры. Начало» - первая книга задуманной серии, она рассчитана на возраст 7–10 лет и является вводной. Каждая следующая будет раскрывать отдельную экологическую проблему, в том числе загрязнение рек или необходимость создания современной системы переработки отходов. Всего в ближайшие несколько лет планируется издать 10 книг.

Художественный образ хранимиров создал иллюстратор Илья Глазунов. Также создатель иллюстраций к книге отметил, что рисовать персонажей помогали его дети.

«Сказки Изумрудного Леса» – это сборник историй для детей и их родителей, каждая глава книжки посвящена одной из основных детских проблем и подсказывает, как ее решить. «Если ребенок стесняется общаться со сверстниками – ответы вы найдете в истории «Как Бобренок потерял застенчивость». Не умеет противостоять более взрослым и агрессивным детям – прочитайте вместе с ним сказку «Как Зайка не мог сказать „нет”». О боязнь темноты сказка «О волшебном фонарике и о том, как Лисенок боялся», - отметили в библиотеке. Писатель рассказывает маленьким читателям о доверии и взаимопомощи, любви и ответственности, умении ставить цели и достигать желаемого.

20 мая детская библиотека «ЛиК» отпразднует свое 65-летие. С 24 апреля по 24 мая все желающие могут дарить учреждению новые, современные и интересные книги, приняв участие в акции «65 книг любимой библиотеке»! Справки по телнефону: 73-82-82.