Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»

20:02, 16 мая 2017, ПАИ

17-19 мая в Пскове пройдет 3-й Германо-российский социальный форум в рамках рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог». В нем примут участие представители различных сфер государственной и негосударственной деятельности из Российской Федерации и Германии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В качестве почетных гостей форума ожидаются советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Михаил Федотов и почетный председатель Германо-российского форума, посол в отставке, доктор Эрнст-Йорг фон Штуднитц.

На встрече будут обсуждаться актуальные для двух стран вопросы развития социальной сферы. Стороны проанализируют участие инвалидов в общественной жизни и их культурную деятельность. Особое внимание планируется уделить пожилому человеку, а также людям в тяжелой жизненной ситуации. Также среди тем — взаимодействие некоммерческих общественных организаций и средств массовой информации, развитие социального форума и германо-российских социальных партнерств.

Участники форума планируют посетить международный социокультурный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство», который откроется 17 мая в Пскове, и Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

Отметим, что форум «Петербургский диалог» был создан в 2001 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. С тех пор встречи проводятся ежегодно, попеременно в России и Германии. На нем общественные организации открыто и широко обсуждают актуальные общественные проблемы и вопросы российско-германских отношений. Ранее Российско-германский форум рабочей группы «Гражданское общество» форума «Петербургский диалог» проходил в Москве (2012 год) и Самаре (2011 год) В этом году местом проведения выбран Псков как успешный пример 25-летнего германо-российского сотрудничества в социальной сфере.