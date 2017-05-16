Демонтаж дома и реконструкцию здания под гаражи рассмотрели участники публичных слушаний в Пскове

20:14, 16 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 16 мая, в зале заседаний Псковской городской Думы состоялись публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Крестовское шоссе, 54. Заявительница планирует демонтировать старый дом, а необходимость отклонения от параметров при возведении нового мотивировала неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками участка.

Второй заявитель обратился за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на Завеличье, для размещения проезда площадью 230 кв. м., используемого для обеспечения нужд физических и юридических лиц.

Третий пскович планирует реконструировать нежилое здание по адресу: улица Звёздная, 3а под гаражи, для чего попросил предоставить ему разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.

Все вопросы получили положительную рекомендацию членов оргкомитета публичных слушаний.