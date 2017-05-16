Новые цветочные вазоны появились в Пскове

21:29, 16 мая 2017, ПАИ

В рамках благоустройства города на улицах Пскова устанавливаются новые цветочные вазоны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В рамках муниципального контракта по озеленению подрядные организации приобрели несколько новых разновидностей конструкций для цветочного оформления областного центра.

В отделе благоустройства Управления городского хозяйства рассказали, что в границах пешеходной зоны улицы Пушкина, у памятного знака «Город воинской славы», на зелёной зоне на площади Героев-десантников, в скверах у гостиницы «Рижская» и у Дома офицеров устанавливаются вазонные горки с конусными кашпо. Всего их будет 70 штук.

Кроме того, в сквере на проспекте Энтузиастов появятся 20 железобетонных шестигранных вазона. У памятника Неизвестному солдату на площади Победы, в Театральном сквере на пересечении улиц Пушкина и Ленина, а также в Финском парке будут установлены большие круглые вазонные комплексы.

Наряду с полусотней уже привычных для горожан кованых конструкций и плоских вазонов на улицах Пскова установят восемь новых цилиндрических цветочниц. В течение летнего сезона дислокация малых архитектурных форм может меняться.