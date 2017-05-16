Самой пьющей страной мира названа Литва

21:41, 16 мая 2017, ПАИ

Жители Литвы называны мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года. Об этом со ссылкой представителя Всемирной организации здравоохранения Гаудена Галеа сообщает interfax.ru.

По данным Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, каждый житель Литвы в прошлом году в среднем выпил 16 литров алкоголя. Гауден Галеа уточнил, что это делает Литву самой пьющей страной не только в Европе, но и в мире.