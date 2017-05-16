Нидерландский заменитель молока задержан на складе в Пскове

21:50, 16 мая 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения в Пскове запрещен выпуск 26 тонн заменителя цельного молока для сельскохозяйственных животных «Спрейфо» и «Милкивин Пикколо», произведенного предприятием Нидерландов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, партии поступили через железнодорожный пункт пропуска Пыталово.

При проведении ветеринарного контроля в документах выявлено несоответствие сведений о наименовании товара, а также о номере пломб. Товар размещен на ответственное изолированное хранение до предоставления ветеринарных сопроводительных документов.