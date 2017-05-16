0
17:34
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
14:26
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены
10:03
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
12:20
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
16:59
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
18:05
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
14:04
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
Еще новости
Экономика

Нидерландский заменитель молока задержан на складе в Пскове

На одном из складов временного хранения в Пскове запрещен выпуск 26 тонн заменителя цельного молока для сельскохозяйственных животных «Спрейфо» и «Милкивин Пикколо»,  произведенного предприятием Нидерландов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, партии поступили через железнодорожный пункт пропуска Пыталово.

При проведении ветеринарного контроля в документах выявлено несоответствие сведений о наименовании товара, а также о номере пломб. Товар размещен на ответственное изолированное хранение до предоставления ветеринарных сопроводительных документов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
16 мая 2017
Более 13 тонн белорусского картофеля не прошли проверку на псковской границе
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены
16 мая 2017
Андрей Турчак: Работники бюджетной сферы должны стабильно получать зарплату и понимать, что защищены 4
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
16 мая 2017
Покупка земельного участка. Как не попасть впросак?
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова
15 мая 2017
Почти 100 млн рублей добавлены на ремонт дорог Пскова 1
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
14 мая 2017
Эксперт призвал белорусских пчеловодов активно развивать бизнес из-за массовой гибели пчелиных семей в Псковской области и Башкирии
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
13 мая 2017
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 литра
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
13 мая 2017
Отопительный сезон завершен в 10 из 26 муниципалитетов Псковской области
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»
13 мая 2017
Минстрой предлагает досрочно завершить программу «Жилье для российской семьи»

Идет загрузка...