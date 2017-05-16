78 фехтовальщиков приняли участие в Чемпионате Псковской области

22:01, 16 мая 2017, ПАИ

С 12 по 13 мая в Пскове прошел открытый Чемпионат Псковской области по фехтованию на шпагах, в котором приняли участие 78 сильнейших спортсменов из Пскова и Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В соревнованиях среди мужчин первое и второе места заняли псковичи Александр Рыжов и Виктор Лукин соответственно, третье поделили пскович Александр Муляр и петербуржец Артём Саркисян. Среди юношей 200-2002 годов рождения лучшим стал Артём Саркисян, второе место получил Владислав Скосырёв из Пскова, третье - Александр Поликарпов из Санкт-Петербурга и Артём Чернодед из Пскова. В состязаниях юношей 2003-2005 годов рождения «золото» завоевал Артём Саркисян, «серебро» - Камиль Хасанов из Петербурга, «бронзу» - пскович Денис Фёдоров, а четвертое место присудили псковичу Ивану Волкову.

Среди девушек 2003-2005 годов рождения все призовые места заняли псковички: первое - Анна Гусарова, второе - Анна Бычкова, третье - Дарья Богданова, четвертое - Люба Антипова. В турнире девушек 2000-2002 годов рождения лучшими также оказались псковички: «золото» досталось Веронике Зызиной, «серебро» - Дарье Кузнецовой, «бронза» - Полине Коноваловой и Анастасии Емельяновой.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, а также ценными призами от спонсора турнира.

Для юношей и девушек 2003-2005 годов эти соревнования были отборочными для участия в Первенстве России по фехтованию в Лобне Московской области.