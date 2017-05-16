Псковские хоккеисты выступили на турнире в Валдае

22:32, 16 мая 2017, ПАИ

11-14 мая в Валдае прошел турнир по хоккею «Памяти Алексея Маресьева» среди команд 2008 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту. В соревнованиях приняли участие 12 команд, в том числе псковичи.

Псковское «Торнадо» проиграло петербургскому хоккейному клубу «Невский» со счётом 2:5, тверская команда «Тверичи» обыграло псковичей со счётом 6:1, а «Олимпийские надежды» из Санкт-Петербурга уступило псковским хоккеистам со счётом 2:5. Также «Торнадо» победило петрозаводскую «Спарту» с результатом 7:1, валдайского «Феникса» - 1:4. Петербургским «Королям льда» «Торнадо» уступило со счётом 6:2.

По итогам турнира псковская команда заняла 7-8 место.