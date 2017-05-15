Плюсский район присоединится к акции «Ночь музеев»

22:13, 16 мая 2017, ПАИ

20 мая музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, деревня Любенск) присоединится к акции «Ночь музеев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В 17:00 гостей музея-усадьбы пригласят на сборную экскурсию «В Любенск мы все влюблены». Во время экскурсии речь пойдет о жизни семьи композитора в Любенске.

В 18:00 в гостиной любенского дома состоится концерт лауреата международных конкурсов Виталия Петрова (фортепиано) при участии лауреата международных конкурсов Константина Драгунова (скрипка). Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Ференца Листа, Фредерика Шопена, Клода Дебюсси, Сергея Рахманинова, Евгения Петрова.

В парке усадьбы Вечаша с 19:30 до 21:00 артисты музыкальных театров Санкт-Петербурга исполнят сцены из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь».

Во время проведения акции все желающие смогут посетить экспозиции в усадьбе Вечаша: выставку гобеленов художников Яновых «Радость небесная», археологическую выставку «Из глубины веков», выставку по истории создания музея «Музею – 50»

Стоимость участия – 100 рублей с человека (50 рублей – льготная категория граждан).

Справки по телефону: 8(81133) 21-253. Е-mail: lubensk@yandex.ru