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Общество

Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера

В рамках реализации мероприятия Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» осуществлена поставка судна на воздушной подушке «СЛАВИР - 9.» Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете региона по транспорту, программа направлена на обеспечение транспортной доступности находящихся на островах Псковского озера населенных пунктов Печорского и Псковского районов. 

Приобретение судна необходимо для организации перевозок пассажиров, а также доставки продуктов питания и предметов первой необходимости. Также использование амфибийного судна на воздушной подушке позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность населенных пунктов, расположенных на островах Псковского озера, в том числе в межнавигационный период.

Судно оснащено двигателем Subaru EZ-36 мощностью 240 л. с. Пассажировместимость судна составляет 12 человек, грузоподъемность - 1000 кг.

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