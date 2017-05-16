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Общество

Изготовление и ношение теоргиевской ленты запретили украинские депутаты

Верховная рада Украины запретила изготовление и публичное использование георгиевской ленточки и ввела за это административную ответственность. Как сообщает interfax.ru, за внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях проголосовали 238 народных депутатов.

Инициатором запрета стала фракция «Народного фронта». «В большой степени она была обусловлена последними событиями, которые произошли 9 мая в Днепре и других городах Украины, которые продемонстрировали, что, к сожалению, определенные символы... стали инструментом для манипуляций от российских спецслужб, от пятой колонны Украины и среди них - георгиевская ленточка. Эта ленточка стала инструментом... для дестабилизации в Украине», - рассказал председатель украинского парламента Андрей Парубий.

В сообщении издания отмечается, что 9 мая в Киеве полиция задержала двух человек, пытавшихся развернуть баннер с георгиевскими лентами.

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