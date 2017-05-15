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Культура

Драгоценный оклад с иконы Богоматери Любятовской выставлен в Псковском музее

16 мая в экспозицию «Художественное серебро XVI - XIX веков» Псковского музея-заповедника введен новый экспонат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, в Поганкиных палатах выставлен драгоценный оклад с иконы Богоматери Любятовской начала XVIII века.

Предположительно, оклад был изготовлен в Пскове для иконы, созданной в память о «моровом поветрии» 1552 года, которое унесло большое количество жизней. Икона несёт надпись об этом трагическом событии. Оклад сделан из цельного серебряного листа с позолочением. Рисунок рельефных чеканных складок полностью следует изображению одежд на иконе. Зарукавья Богоматери украшают крупные альмандины, очелья шиты мелким и средним жемчугом, каменьями и стёклами в гнёздах. Венец, чеканенный растительным узором, завершён высокой ажурной каруной с пятью зубцами. В украшении оклада использованы рубины, изумруды, альмандины, берилл, гранаты, жемчуг.

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