Псковская область присоединится к акции «Спасти и сохранить»

23:00, 16 мая 2017, ПАИ

С 19 мая по 9 июня под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум» проводится акция «Спасти и сохранить». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Все мероприятия пройдут под лозунгом «Сохраняя природу, определяем будущее», а их главной тематикой станут «Человек и природа». Десятки встреч, флешмобов в регионе будут направлены на привлечение общественного внимания к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Подробнее об акции - www.prirodnadzor.admhmao.ru