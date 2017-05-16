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Общество

Псковская область присоединится к акции «Спасти и сохранить»

С 19 мая по 9 июня под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум» проводится акция «Спасти и сохранить». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. 

Все мероприятия пройдут под лозунгом «Сохраняя природу, определяем будущее», а их главной тематикой станут «Человек и природа». Десятки встреч, флешмобов в регионе будут направлены на привлечение общественного внимания к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Подробнее об акции - www.prirodnadzor.admhmao.ru

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