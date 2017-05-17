День борьбы с гомофобией отмечается в мире 17 мая

09:53, 17 мая 2017, ПАИ

17 мая в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с гомофобией.

Как сообщает calend.ru, термин «гомофобия» появился относительно недавно — в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг. Идею об учреждении Дня борьбы с гомофобией подал французский писатель и ученый Луи-Жорж Тэн в связи с тем, что 17 мая 1990 года Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Дата официально отмечается, начиная с 2003 года. В ряде стран ежегодно 17 мая проходят различные акции и мероприятия, кампании и флешмобы, направленные на повышение информированности населения планеты о проблеме гомофобии через СМИ, а также на продвижение законопроектов о равных правах гомосексуальных и гетеросексуальных лиц.