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Общество

Всемирный день электросвязи и информационного общества празднуется 17 мая

17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества, сообщает calend.ru.

В этот день профессиональный праздник отмечают все программисты, системные администраторы, интернет-провайдеры, веб-дизайнеровы, редакторы интернет-изданий и все остальные люди, занятые в сфере информационных технологий. 

Цель данного праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва». 
До 2006 года 17 мая праздновался Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Этот праздник отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи. Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года в Париже было подписано первое международное Телеграфное соглашение, и был основан Международный телеграфный союз, с 1932 года — Международный союз электросвязи. 

В разные годы праздник проходил под разными темами, среди которых: «Содействие развитию глобальной кибернетической безопасности», «Обеспечить связь между инвалидами», «Защита детей в киберпространстве», «Улучшение жизни сельских общин благодаря ИКТ», «Женщины и девушки в ИКТ», «ИКТ и повышение безопасности дорожного движения», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций», «Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия».

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