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Общество

День заступницы невинных и обиженных наступил по народному календарю

17 мая православная церковь чествует мученицу Пелагию Тарсийскую, сообщает calend.ru.

Согласно житию, Пелагия родилась в III веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива и хорошо образована, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако Пелагия приняла крещение и отказалась вступать в брак с приемным сыном императора. Диоклетиан вызывал девушку к себе, а увидев ее красоту, захотел сделать ее уже своей женой. Пелагия отказала императору, за что поплатилась жизнью. 

В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам. Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода. 

День святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

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