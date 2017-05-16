Минфин доработает законопроект о tax free в России

08:20, 17 мая 2017, ПАИ

Минфин РФ продолжит совершенствование законопроекта о введении системы tax free в России. Как пишет газета «Известия», в настоящее время необходима оценка затрат на обновление информационных систем Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Сейчас прорабатывается вопрос об определении и согласовании суммы, которая потребуется ФНС и ФТС на доработку их информационных систем», — сообщили в Минфине. Вопрос о стоимости обновления систем сразу двух ведомств должен быть согласован и с Минкомсвязи, где сказали, что не комментируют эти данные, так как они относятся к служебной переписке. ФНС и ФТС также не представили ответа на запрос.

В то же время эксперты уже проводят оценку стоимости введения в России tax free.

«Бюджет проекта по созданию информационной системы, охватывающей подобный функционал, по моей оценке, не менее 200–300 млн рублей», — сказал гендиректор компании «СайтСофт» Антон Довбня.

По его словам, ФНС и ФТС должны будут учесть новые процессы, которые необходимо добавить в свои информационные системы. Так, должен быть введен реестр операторов по возврату НДС, на которые будет возложена функция расчетов с покупателями по возмещению налога на добавленную стоимость. Также будет необходим процесс по учету движения товаров, приобретаемых нерезидентами РФ на территории государства.