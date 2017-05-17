1
10:31
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
09:45
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
09:44
Кто с мечом к ним придет
22:38
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
21:29
Новые цветочные вазоны появились в Пскове
20:02
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Еще новости
Общество

В России начнут отменять две старые нормы при введении одной новой

С осени в России могут ввести так называемый принцип one in — two out, предусматривающий отмену двух старых норм для предпринимателей при введении одной новой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра РФ Михаила Абызова.

Этот принцип пользуется популярностью в Великобритании, а также стал частью программы президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом. При этом российские эксперты предостерегают от простого копирования этого принципа в России и просят учесть негативный опыт и последствия, отмечает издание.

Предполагается, что принцип «one in — two out» поможет снизить административную нагрузку на бизнес и упростить его работу с госслужбами.

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России» и Торгово-промышленной палаты еще в феврале направили премьеру Дмитрию Медведеву перечень из 25 мер, которые, по их мнению, необходимы для роста российской экономики. Среди них был и принцип отмены двух норм при ведении одной новой.

«Нормативно-правовые акты, вводящие механизм one in — two out, в высокой степени готовности и должны быть приняты осенью 2017 года. Новый подход будет способствовать решению проблемы избыточных и дублирующих требований, предъявляемых к бизнесу», — заявил М. Абызов.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
17 мая 2017
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
17 мая 2017
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
16 мая 2017
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
Новые цветочные вазоны появились в Пскове
16 мая 2017
Новые цветочные вазоны появились в Пскове 1
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
16 мая 2017
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 22
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук
16 мая 2017
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук

Идет загрузка...