В России начнут отменять две старые нормы при введении одной новой

08:43, 17 мая 2017, ПАИ

С осени в России могут ввести так называемый принцип one in — two out, предусматривающий отмену двух старых норм для предпринимателей при введении одной новой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра РФ Михаила Абызова.

Этот принцип пользуется популярностью в Великобритании, а также стал частью программы президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом. При этом российские эксперты предостерегают от простого копирования этого принципа в России и просят учесть негативный опыт и последствия, отмечает издание.

Предполагается, что принцип «one in — two out» поможет снизить административную нагрузку на бизнес и упростить его работу с госслужбами.

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России» и Торгово-промышленной палаты еще в феврале направили премьеру Дмитрию Медведеву перечень из 25 мер, которые, по их мнению, необходимы для роста российской экономики. Среди них был и принцип отмены двух норм при ведении одной новой.

«Нормативно-правовые акты, вводящие механизм one in — two out, в высокой степени готовности и должны быть приняты осенью 2017 года. Новый подход будет способствовать решению проблемы избыточных и дублирующих требований, предъявляемых к бизнесу», — заявил М. Абызов.