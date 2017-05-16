Звание «Мастер спорта России» присвоено псковскому бойцу Деляверу Куртсеитову

08:48, 17 мая 2017, ПАИ

Звание «Мастер спорта России» по восточному боевому единоборству присвоено псковичу Деляверу Куртсеитову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской региональной федерации восточных боевых единоборств.

Делявер Куртсеитов в 2015-2016 годах неоднократно становился призером состязаний Северо-Западного федерального округа, Всероссийских соревнований по восточной версии рукопашного боя «кобудо», а 20 ноября 2016 года выполнил норматив «Мастер спорта», завоевав «серебро» чемпионата России.

Подготовил к соревнованиям и секундировал спортсмена на боях тренер спортивной школы «Мастер» Владимир Евдокимов. «Делявер пришел ко мне 3 года назад уже состоявшимся бойцом, со своей техникой и характером. Он имел опыт боев по армейскому рукопашному бою, кудо. Тем не менее, он сумел перестроиться под новый вид спорта, научился меня слышать, мы вместе обсуждали бои, меняли тактику, технику, - рассказал тренер, - Он не просто талантливый спортсмен. Его отличает огромное упорство в достижении цели, я ставлю его в пример нашей молодежи».

«Кроме яркого спортивного примера, старший лейтенант 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка Делявер Куртсеитов является настоящим офицером-наставником для своих младших товарищей. С его помощью проводятся занятия по строевой подготовке, экскурсии в полк, соревнования», - отметили в Федерации.

Спортсмены и тренеры отделения единоборств ДЮСШ «Мастер» поздравляют его с заслуженным званием. «Впереди Чемпионат России 2017 года и подготовка к Международным соревнованиям, потому что тренером уже поставлена новая цель – завоевать звание «Мастер спорта международного класса», - заключили в Федерации.