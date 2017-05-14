До 2 лет лишения свободы грозит пушкиногорцу, ударившему бутылкой своего знакомого

09:12, 17 мая 2017, ПАИ

Житель Пушкиногорского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 25 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ударил стеклянной бутылкой объемом 0,5 литра своего знакомого по голове.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 16 Пушкиногорского района для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 ст.115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

