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До 2 лет лишения свободы грозит пушкиногорцу, ударившему бутылкой своего знакомого

Житель Пушкиногорского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 25 февраля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в  ходе ссоры ударил стеклянной бутылкой объемом 0,5 литра своего знакомого по голове.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 16 Пушкиногорского района для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 ст.115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

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