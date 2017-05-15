Книги «Храм» и «Сады грядущих дней» будут презентованы псковичам

08:54, 17 мая 2017, ПАИ

18 мая в 18:00 в псковской «Литературной гостиной» (Рижский проспект, 64) состоятся две презентации для любителей поэтического творчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Валерий Мухин представит новую книгу стихов «Храм» и словарь авторских эпитетов по этой книге. А Татьяна Рыжова расскажет о книге «Сады грядущих дней», выпущенной к юбилею Станислава Золотцева. В неё вошли избранные стихи поэта как на русском, так и на английском языках, а также их переводы, выполненные Татьяной Рыжовой.

Вход на мероприятие свободный.