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Культура

Книги «Храм» и «Сады грядущих дней» будут презентованы псковичам

18 мая в 18:00 в псковской «Литературной гостиной» (Рижский проспект, 64) состоятся две презентации для любителей поэтического творчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Валерий Мухин представит новую книгу стихов «Храм» и словарь авторских эпитетов по этой книге. А Татьяна Рыжова расскажет о книге «Сады грядущих дней», выпущенной к юбилею Станислава Золотцева. В неё вошли избранные стихи поэта как на русском, так и на английском языках, а также их переводы, выполненные Татьяной Рыжовой.

Вход на мероприятие свободный.

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