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Общество

Многочисленные нарушения закона о безопасности дорожного движения выявила прокуратура Псковской области

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила многочисленные факты несоответствия покрытия установленным требованиям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме ям и выбоин на проезжей части, надзорный орган выявил нарушения, касающиеся отсутствия дорожной разметки, пешеходных ограждений, в том числе возле образовательных учреждений, а также необходимых дорожных знаков.

Прокуроры Пскова, Гдовского, Дновского, Куньинского, Палкинского, Печорского, Порховского, Пустошкинского районов, Островский межрайонный прокурор установили нарушения законодательства о закупках при заключении муниципальных контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, выразившиеся в нарушении порядка определения начальной цены контракта, искусственном дроблении контрактов, а также заключении договоров без лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика.

По результатам проверки органы прокуратуры области внесли 23 представления и направили в суд 3 исковых заявления для устранения нарушений в части ненадлежащего содержания автомобильных дорог, внесли 4 представления и возбудили 7 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29 и 15.15.10 КоАП РФ, для устранения нарушений закона о закупках.

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