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Спорт

Третье место заняли псковские хоккеисты на турнире «Дебютант»

12-14 мая в Пскове в Ледовом дворце прошли игры турнира по хоккею «Дебютант» среди спортсменов 2009 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 8 команд.

Псковская сборная «Торнадо-2» проиграла новгородским «ЙЕТИ» со счётом 3:14, петербургскому «Питеру» - со счётом 0:13, «СКА-Стрельна-2» - 1:2, петербургской команде «СКА-Дроздецкого» - 2:7. Победу псковские хоккеисты одержали в результате игр с петербургскими «бульдогами» и «Варягами» из посёлка имени Морозова (счёт 2:1 и 7:1 соответственно).

В полуфинале псковичи проиграли «Питеру» с результатом 2:3, в игре за 5-8 места – «Варягам» (3:8), в игре за 7-8 места – «СКА-Дроздецкого» (2:6), а в игре за 3-4 место победили спортсменов из Стрельны со счётом 6:2. Встреча команд «Питер» и «ЙЕТИ» закончилась с результатом 7:2.

По итогам турнира псковская команда «Торнадо» заняла третье место. 

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