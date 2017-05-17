В России начнут производить препараты для лечения инсульта и инфаркта
В России в ближайшее время начнут производить препараты для лечения инсульта и инфаркта, сообщает газета «Известия».
Издание отмечает, что пути развития отечественного фармрынка производители медикаментов и эксперты в области здравоохранения обсудили на открывшемся в Санкт-Петербурге российском фармацевтическом форуме.
«Уже в ближайшие месяцы выпуск самых популярных препаратов для лечения инсульта и инфаркта будет локализован в нашей стране», — пишут «Известия».