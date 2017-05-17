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Общество

В России начнут производить препараты для лечения инсульта и инфаркта

В России в ближайшее время начнут производить препараты для лечения инсульта и инфаркта, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что пути развития отечественного фармрынка производители медикаментов и эксперты в области здравоохранения обсудили на открывшемся в Санкт-Петербурге российском фармацевтическом форуме.

«Уже в ближайшие месяцы выпуск самых популярных препаратов для лечения инсульта и инфаркта будет локализован в нашей стране», — пишут «Известия».

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