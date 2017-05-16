День предпринимателя пройдёт в Великих Луках 25 мая

11:41, 17 мая 2017, ПАИ

25 мая в Великих Луках в бизнес-инкубаторе «Новация» пройдет День предпринимателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 10:30 до 11:00 состоится регистрация участников мероприятия, с 11:00 до 12:00 - открытые дебаты на тему «Поддержка малого бизнеса. Помогать или не мешать?».

С 12:15 до 14:00 запланирован тренинг для предпринимателей на тему «Где искать и как не потерять своего клиента». Участники тренинга узнают, как определить целевую аудиторию для бизнеса, о современных способах выявления аудитории для рекламы в Интернете, а также о том, что удержать лучше, чем искать новых. Кроме того, собравшихся ознакомят с базовыми программами лояльности для малого бизнеса и кейсом ориентации на клиента на примере разработки стратегии «единого окна» для Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

С 14:00 до 15:00 состоится кофе-пауза.

В 15:00 стартует деловая игра для предпринимателей «Найди своего клиента», она завершится в 16:30.

Участие в мероприятиях бесплатное. Справки по телефону: (81153) 4-61-00.