Летний спортивный сезон откроется в Великих Луках 20 мая
День открытия летнего спортивного сезона пройдет в Великих Луках 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В комитете по физкультуре и спорту администрации города рассказали, что в 13:00 на стадионе «Экспресс» состоится открытие всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!» среди детских футбольных команд. Спортивные матчи, в которых примут участие футболисты 2007 года рождения, продолжатся и 21 мая, второй день фестиваля откроется в 9:00.