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Спорт

Летний спортивный сезон откроется в Великих Луках 20 мая

День открытия летнего спортивного сезона пройдет в Великих Луках 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В комитете по физкультуре и спорту администрации города рассказали, что в 13:00 на стадионе «Экспресс» состоится открытие всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!» среди детских футбольных команд. Спортивные матчи, в которых примут участие футболисты 2007 года рождения, продолжатся и 21 мая, второй день фестиваля откроется в 9:00.

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