Минкульт сократит поддержку игровых фильмов

10:17, 17 мая 2017, ПАИ

Министерство культуры сократит поддержку игровых фильмов в 2017 году и ужесточит правила распределения государственного финансирования.

Как пишет газета «Известия», в этом году ведомство планирует предоставить финансирование 40 фильмам, что почти в два раза меньше прошлогоднего показателя, когда деньги были выделены на создание 72 работ. «На данный момент общий уровень поддержки мы не разглашаем. Эти данные будут доступны на официальном сайте ведомства по итогам питчингов», — уточнили в пресс-службе Минкультуры.

Отмечается, что объём финансирования игровых фильмов сокращается не первый год: в 2013 году на их поддержку Минкульт выделял 3 миллиарда рублей, в 2014 году — 2,9 миллиарда, в 2015 году — 1,92 миллиарда, в 2016-ом — 1,97 миллиарда рублей.

Также Министерство культуры назвало темы фильмов, заявки от которых будут приниматься для получения государственного финансирования. В перечень вошли экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, «фильмы об истории успеха, способные вдохновить» и «фильмы социально-нравственной проблематики».

При отборе кандидатов будет учитываться и зрительский потенциал работ. В связи с этим в этом году состав экспертных советов игровых фильмов пополнят представители прокатчиков (Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, «Люксор»), крупных киносетей («Формула кино», «Каро», «Киномакс»), отраслевого объединения кинотеатров «Киноальянс».