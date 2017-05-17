Благотворительный автопробег Красного Креста прибыл в Пыталовский район

12:22, 17 мая 2017, ПАИ

Участники благотворительного автопробега Псковского Красного Креста посетили Пыталовский район. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, акция посвящена 150-летию Российского Красного Креста.

В первой половине дня участники автопробега приехали в Линовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где выступили с концертной программой ансамбль русской песни «Забава» и лауреат областных и международных конкурсов Светлана Дмитриева. После основного концерта участницы ансамбля навестили маломобильных подопечных дома-интерната, для которых исполнили несколько вокальных номеров. Также пожилым гражданам вручили сладкие наборы от Псковского Красного Креста.

Во второй половине дня участников автопробега, к которым присоединились более 30 активистов проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» и делегация Немецкого Красного Креста из Геры (Германия), уже ждали волонтеры Пыталовского района. Председатель местного отделения Маргарита Михайлова при поддержке администраций района и Пыталовской средней общеобразовательной школы подготовила праздничную встречу волонтеров «Час искреннего общения», объединившую добровольцев Пскова и Пыталово. Открыла мероприятие заместитель главы администрации Пыталовского района Вера Кондратьева, которая зачитала приветственный адрес от главы администрации Ларисы Сидорук и вручила благодарственные письма двум старейшим волонтерам Пыталовского района – Нине Барвитенко и Леониде Филипповой за многолетний добросовестный труд и личный вклад в деле оказания помощи социально незащищенным слоям населения.

Затем выступил председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Петр Василевский, отметивший активную работу добровольцев местного отделения. Он вручил лучшим из них благодарственные письма и ценные подарки, а молодым волонтерам – книжки добровольца Красного Креста. Председателю местного отделения и руководителю ансамбля русской песни «Забава» были вручены памятные знаки Псковского Красного Креста «Гуманное сердце». С приветственным словом к участникам мероприятия обратились также члены немецкой делегации Красного Креста.

Продолжением праздничной встречи волонтеров стал концерт, в котором приняли участие пыталовские школьники, воспитанники Дома детского творчества и Пыталовской школы-интерната, ансамбль «Забава» и народный хор «С песней по жизни». В завершение визита псковские добровольцы посетили музей Космонавтики и музей Дружбы.

17 мая благотворительный автопробег Красного Креста принимает Красногородский район.

Напомним, что благотворительный автопробег Псковского Красного Креста стартовал 15 мая.