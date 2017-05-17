Лекция о путешествиях по Юго-Восточной Азии состоится в псковском клубе «Тропы»

10:10, 17 мая 2017, ПАИ

Лекция о путешествиях по Юго-Восточной Азии состоится в псковском клубе «Тропы» 17 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы встречи.

«Острова и храмы Таиланда, древняя архитектура Камбоджи и Мьянмы, джунгли Лаоса, острова Индонезии и Филиппин, особенности быта вьетнамцев, небоскрёбы Сингапура и тропическая природа Малайзии – всё это на лекции Алексея Кулешова о его путешествиях по Юго-Восточной Азии. Уже несколько лет Алексей зимовал в тропических странах и совсем позабыл о российских сугробах и метелях. Сегодня он выступит в клубе «Тропы» и расскажет о том, как можно добраться автостопом из Пскова до Индонезии, как там жить, работать, путешествовать с минимальной суммой денег, дружить с местными жителями и искать приключения», - уточнили организаторы.

После встречи участники смогут задать свои вопросы и приобрести книги и путеводители по многим странам мира.

Алексей Кулешов - путешественник, президент Академии вольных путешествий, преодолевший автостопом более 450 тысяч километров по дорогам почти всех регионов России и 47 странам мира.