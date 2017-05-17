Новую редакцию закона «О профилактике правонарушений в Псковской области» разработала прокуратура

12:17, 17 мая 2017, ПАИ

В областное Собрание поступил проект закона «О профилактике правонарушений в Псковской области», разработанный прокуратурой области в целях реализации Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Представленная редакция законопроекта предполагает отмену аналогичного закона, действующего в регионе с декабря 2012 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Новый документ устанавливает основы деятельности по профилактике правонарушений на территории региона и закрепляет формы участия органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных объединений и граждан в профилактике правонарушений.

В обновлённой версии нормативного правового акта существенно расширена статья о правах органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений. Также прописаны новые формы участия граждан в этой деятельности: оказание содействия субъектам профилактики правонарушений в социальной адаптации и социальной реабилитации, а также в ресоциализации – приспособлении человека к жизни в новом сообществе.

За общественными объединениями закреплено право участия в реализации государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений. Согласно тексту законопроекта общественные организации могут разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению правонарушений, а также участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка.

По поручению председателя Собрания проект закона «О профилактике правонарушений в Псковской области» направлен на рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению, а также в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике в связи с возможной потребностью в дополнительном финансировании областных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений.