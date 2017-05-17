0
14:55
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
14:01
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира
13:46
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
12:01
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:59
РЕВИЗИЯ: Барский отдых в «Имении Алтунъ»
10:31
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
09:45
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
Еще новости
Общество

Новую редакцию закона «О профилактике правонарушений в Псковской области» разработала прокуратура

В областное Собрание поступил проект закона «О профилактике правонарушений в Псковской области», разработанный прокуратурой области в целях реализации Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Представленная редакция законопроекта предполагает отмену аналогичного закона, действующего в регионе с декабря 2012 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Новый документ устанавливает основы деятельности по профилактике правонарушений на территории  региона и закрепляет формы участия органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных объединений и граждан в профилактике правонарушений.

В обновлённой версии нормативного правового акта существенно расширена статья о правах органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений. Также прописаны новые формы участия граждан в этой деятельности: оказание содействия субъектам профилактики правонарушений в социальной адаптации и социальной реабилитации, а также в ресоциализации – приспособлении человека к жизни в новом сообществе.

За общественными объединениями закреплено право участия в реализации государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений. Согласно тексту законопроекта общественные организации могут разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению правонарушений, а также  участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка.

По поручению председателя Собрания проект закона «О профилактике правонарушений в Псковской области» направлен на рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению, а также в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике в связи с возможной потребностью в дополнительном финансировании областных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
17 мая 2017
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира
17 мая 2017
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира 1
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
17 мая 2017
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17 мая 2017
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
17 мая 2017
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
17 мая 2017
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
16 мая 2017
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
Новые цветочные вазоны появились в Пскове
16 мая 2017
Новые цветочные вазоны появились в Пскове 1

Идет загрузка...