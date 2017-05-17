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Общество

Дефекты покрытия устраняют дорожники в Пскове, Уграде и Островском районе

17 мая на двух федеральных трассах в Псковской области ограничено движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Так, проезд в оба направления затруднен на дороге Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией на участке между 219-м и 225-м километрами (выборочно) и между 343-м и 347-м километрами в деревне Заньково Островского района. На указанных участках организовано реверсивное движение до 17:00, дорожники ликвидируют дефекты покрытия.

На трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией движение в оба направления ограничено на 4-7 км в Пскове и Уграде. До 15:00 организовано реверсивное движение.

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