Автобусы из Новоржева, Себежа, Печор и Бежаниц до Петербурга будут ходить ежедневно

10:56, 17 мая 2017, ПАИ

ГППО «Псковпассажиравтотранс» возобновит ежедневное движение автобусов из Новоржева, Себежа, Печор и Бежаниц в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

С 2 июня автобус № 973 будет отправляться в 9:00 из Новоржева, № 932 – в 11:10 из Себежа. По маршруту № 976 «Печоры - Санкт-Петербург» отправление из Печор запланировано на 6:50, из Пскова – в 8:05.

Кроме того, с 1 июня рейс автобуса № 974 «Бежаницы - Санкт-Петербург» отправлением из Бежаниц в 20:30 будет совершаться по четвергам, пятницам и воскресеньям.