0
10:31
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
09:45
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
09:44
Кто с мечом к ним придет
22:38
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
21:29
Новые цветочные вазоны появились в Пскове
20:02
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
16:28
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Еще новости
Общество

Автобусы из Новоржева, Себежа, Печор и Бежаниц до Петербурга будут ходить ежедневно

ГППО «Псковпассажиравтотранс» возобновит ежедневное движение автобусов из Новоржева, Себежа, Печор и Бежаниц в Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

С 2 июня автобус № 973 будет отправляться в 9:00 из Новоржева, № 932 – в 11:10 из Себежа. По маршруту № 976 «Печоры - Санкт-Петербург» отправление из Печор запланировано на 6:50, из Пскова – в 8:05.

Кроме того, с 1 июня рейс автобуса № 974 «Бежаницы - Санкт-Петербург» отправлением из Бежаниц в 20:30 будет совершаться по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
17 мая 2017
С 20 мая начнутся автобусные перевозки из «Михайловского» к поездам станции «Сущёво»
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
17 мая 2017
Отопительный сезон завершился в Великих Луках
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
16 мая 2017
Поступило новое судно для перевозок жителей островов Псковского озера
Новые цветочные вазоны появились в Пскове
16 мая 2017
Новые цветочные вазоны появились в Пскове 1
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
16 мая 2017
Псков станет площадкой для обсуждения социальных вопросов форума «Петербургский диалог»
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
16 мая 2017
ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая
Земля и редиска
16 мая 2017
Земля и редиска 22
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук
16 мая 2017
11 тысяч «анютиных глазок» высажены на клумбы Великих Лук

Идет загрузка...