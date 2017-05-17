Две новые остановки вводятся для автобусов, следующих из Пскова в Великие Луки

15:10, 17 мая 2017, ПАИ

С 19 мая на маршрутах №509 «Псков - Великие Луки через Новоржев», №505 «Псков - Великие Луки через Новоржев», которые отправляются из Пскова в 11:00, добавятся две новые остановки – «Рубилово» и «Поворот на Алтун». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Кроме того, у автобуса №505 «Псков - Великие Луки через Новоржев» меняется время отправления от автовокзала Пскова. Рейс на 18:00 переносится на 18:20. Также вводятся новые остановки – «Рубилово», «поворот на Алтун» с заездом на железнодорожную станцию «Сущёво».