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Общество

Две новые остановки вводятся для автобусов, следующих из Пскова в Великие Луки

С 19 мая на маршрутах №509 «Псков - Великие Луки через Новоржев», №505 «Псков - Великие Луки через Новоржев», которые отправляются из Пскова в 11:00, добавятся две новые остановки – «Рубилово» и «Поворот на Алтун». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Кроме того, у автобуса  №505 «Псков - Великие Луки через Новоржев» меняется время отправления  от автовокзала Пскова.  Рейс на 18:00 переносится на 18:20. Также вводятся новые  остановки – «Рубилово», «поворот на Алтун» с заездом на железнодорожную станцию «Сущёво».

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