Псковские «Ивушки» отметят юбилей на сцене Городского культурного центра

10:51, 17 мая 2017, ПАИ

21 мая на сцене Городского культурного центра в Пскове состоится юбилейный вечер, посвящённый 20-летию народного самодеятельного коллектива молодёжного хореографического ансамбля «Ивушки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Танцоры представят зрителям программу «Ностальгия в стиле ретро», где эпохи и стили будут сменять друг друга, и это позволит всем присутствующим погрузиться в мир танца», - отметила заместитель директора по организационно-массовой работе ГКЦ Галина Федорова.

Гость программы - певица Джана. В антракте запланировано выступление народного коллектива студии циркового искусства «Циркачонок».

Добавим, на протяжении многих лет коллектив «Ивушки» является Лауреатом Областного фестиваля-конкурса хореографического творчества «Танцуй, родная Псковщина». В 2016 году коллектив и руководитель были награждены первой общественной премией «Народное признание - 2015» в номинации «Талант». В марте 2017 года стали финалистами 2 национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» (Москва). Художественный руководитель, балетмейстер высшей квалификации, обладатель Почётного звания «Душа Земли Псковской» Ирина Денисова.