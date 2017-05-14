Задержаны подозреваемых в краже велосипеда в Великих Луках

11:45, 17 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках задержаны двое молодых людей, подозреваемых в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области

По версии следствия, в период с 15 на 16 мая в Великих Луках из подъезда дома по проспекту Гагарина неизвестные похитили велосипед, пристегнутый противоугонным тросиком.

Было возбуждено уголовное дело. В результате по «горячим следам» удалось установить подозреваемых в краже. Ими оказались 17-летний великолукский учащийся и ранее судимый 18-летний житель Великолукского района.

Похищенный велосипед изъят. Проводится расследование.