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Спорт

Чемпионат России по спортивному ориентированию пройдет в Печорском районе

19–21 мая в окрестностях спортивной базы «Динамо» в Печорском районе пройдет второй этап Чемпионата России по спортивному ориентированию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В соревнованиях планируют принять участие более 100 спортсменов из различных субъектов Российской Федерации: от Владивостока до Калининграда, рассказал председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Он отметил, что соревновательные трассы длиной от 8 до 16 километров пролегают по сильно пересеченной местности с множеством водных преград и в ходе соревнований будут применяться видео- и GPS-трансляции передвижения спортсменов по местности.

По итогам соревнований в Псковской области будет сформирована сборная, которая представит страну в Чемпионате мира, который пройдет в Тарту (Эстония) через два месяца. «При проведении отборочных стартов для формирования сборной команды страны очень важна идентичность ландшафта проведения соревнований местности, на которой пройдет Чемпионат мира. Окрестности спортивной базы «Динамо» похожи на эстонские», — сказал Алексей Никитин.

Добавим, что первый этап отборочных стартов — городской спринт — состоялся 16 мая в Великом Новгороде. В нем приняли участие многократные чемпионы мира и Всемирных игр — международных соревнований по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, а также псковские спортсмены.

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