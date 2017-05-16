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Спорт

В «День здоровья» пожилые псковичи сыграют в боулинг

18 мая в 12:00 в Пскове в развлекательном комплексе «Лидер» (Рижский проспект, 16) начнётся спортивно-культурное мероприятия «День здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В нём примут участие команды, составленные из пенсионеров Стругокрасненского, Гдовского, Печорского, Палкинского и Плюсского районов. Для команд-участниц «Дня здоровья» будут организованы соревнования по боулингу.

Организатором мероприятия выступает региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области.

Отметим, что спортивно-культурное мероприятие «День здоровья» проводится в рамках социально-значимого проекта «Университет третьего возраста – спортивно – оздоровительная среда для граждан пожилого возраста».

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