Марш к Дню защиты детей пройдёт в Пскове 3 июня

11:43, 17 мая 2017, ПАИ

3 июня в Пскове состоится марш, приуроченный к Международному дню защиты детей. Об этом сообщила председатель ПОООМС «Дети наше будущее» Светлана Петрова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сбор участников шествия запланирован на 9:00 на площади Ленина, откуда они двинутся к Летнему саду. По словам Светланы Петровой, ожидается прибытие многодетных семей из Палкино, Порхова и Острова. «Как всегда, это будет красиво, здорово. Мы будем отсматривать их таланты», - добавила она.

С 10:00 до 13:00 в Пскове будут проходить концерты, программа еще формируется, в связи с продолжающимся поступлением заявок на участие. После шествия в Летнем саду запланирован мастер-класс по аквагриму от художников.

Светлана Петрова добавила, что в прошлые годы в марше принимали участие от 400 до 600 человек в зависимости от погодных условий. «Мы хотим показать, как замечательно быть большой семьей и иметь детей», - заключила она.