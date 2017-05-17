0
16:48
Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом
16:46
Обратная сторона медалей
15:53
Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе
15:36
Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
14:55
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
14:01
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира
13:46
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал вице-спикер Собрания депутатов Псковской области, председатель комитета по труду и социальной политике, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов.

Партия власти, как и другие политические силы региона, сейчас активно готовится к сентябрьским выборам. Самая конкурентная борьба за депутатские мандаты, очевидно, развернется на выборах в Псковскую городскую Думу — о своей готовности баллотироваться заявили 85 человек. «Единая Россия» для формирования списка кандидатов использует процедуру предварительного голосования - «праймериз». Претенденты участвую в публичных дебатах, в прямом интернет-эфире предлагают своё видение и решение проблем в экономике и социальной сфере. Определить лучших кандидатов на прямых предварительных выборах смогут сами жители города 28 мая. Какие идеи выдвигают потенциальные псковские депутаты, принесут ли праймериз «свежую кровь» в псковскую политику, какие ошибки в организации праймериз прошлых лет учли псковские единороссы в этот раз? Свои вопросы гостю можно оставлять на странице  ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Виктор Антонов усомнился в успехе бывших членов других фракций в предварительном голосовании «Единой России» Вице-спикер Псковского облсобрания: Критика должна быть конструктивной Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто ПАИ-live c Виктором Антоновым состоится 17 мая Человек и автобус: ПАИ-live c новым директором «Пассажиравтотранса» (ВИДЕО) Представитель псковской рыбоохраны: За каждым любителем рыбалки госинспектора не поставишь Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским Инспекторы псковской рыбоохраны не берут взятки, заявил Александр Посадский Представитель псковской рыбоохраны: Браконьерство – это социальное явление Делегация эстонских инспекторов рыбоохраны находится в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом
17 мая 2017
Валентина Матвиенко прибыла в Псковской области с двухдневным рабочим визитом
Обратная сторона медалей
17 мая 2017
Обратная сторона медалей
Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе
17 мая 2017
Семь объектов недвижимости предлагают псковичам приобрести со скидкой на этой неделе
Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
17 мая 2017
Новая серия видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на «Рен-ТВ Псков»
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
17 мая 2017
Инициатива псковских депутатов легла в основу рекомендаций правительству от профильного комитета Госдумы
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира
17 мая 2017
Псковичка Виктория Павлова вслед за сестрой попала в топ-50 моделей мира 1
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
17 мая 2017
Открытие фестиваля «Другое искусство» состоится сегодня в Пскове
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
17 мая 2017
Начался ПАИ-live c Виктором Антоновым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...