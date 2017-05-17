За 50 минут был потушен условный пожар на нефтеперекачивающей станции «Великие Луки»

14:03, 17 мая 2017, ПАИ

16 мая на нефтеперекачивающей станции «Великие Луки» прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, станция расположена на территории Великолукского района вблизи деревни Аничково Лычевской волости на нефтепроводе «Сургут-Полоцк».

Согласно тактическому замыслу учений, пожар возник в помещении насосного зала станции на площади 20 кв. м. из-за разгерметизации технологического трубопровода. Горение сопровождалось сильным задымлением и высокой температурой, система пожаротушения начала работать, но раствор пенообразователя не поступал вследствие отказа в работе электроприводных задвижек. Пожар распространился по помещению магистральной насосной, и сигнал поступил на пульт оператора станции.

Оператор сообщил о происшествии по телефону «101» дежурному диспетчеру гарнизона пожарной охраны города Великие Луки, отключил насосные агрегаты, «отсек» насосную станцию от линейной части нефтепровода путем перекрытия задвижек на входе и выходе из насосной, включил насосы-повысители, принял меры по отключению электроэнергии. Диспетчер пожарной охраны выслал подразделения по номеру вызова «1-БИС». Также к месту условного возгорания направился личный состав поисково-спасательного отряда города Великие Луки, бригада Скорой помощи, наряд ГИБДД.

Первой к тушению пожара приступила добровольная пожарная команда объекта, которая установила автоцистерну на пожарный гидрант и подала два ствола А на охлаждение стен и кровли насосной. К моменту прибытия профессиональных пожарных из Великих Лук нефть разлилась по всей площади насосной, истечение из трубы прекратилось, происходило горение нефти на площади 500 кв.м. Руководитель тушения пожара провёл дополнительную разведку очага возгорания, создал штаб пожаротушения, определил два участка тушения пожара. На одном участке огнеборцы установили автоцистерну на пенный пожарный гидрант-2 и подали 3 ствола ГПС-600 на тушение насосной, на втором – 4 ствола ГПС 600 на тушение пожара, начали пенную атаку. Через 42 минуты после поступления сообщения об условном возгорании было подано расчетное количество стволов на тушение и защиту объекта от огненной стихии, «пожар» был локализован.

В результате совместных действий профессиональных пожарных и добровольцев через 50 минут после поступления вызова об условном возгорании горение было ликвидировано, масштабного возгорания не допущено. По итогам учений личный состав с поставленными задачами справился, силы и средства оказались готовы к действиям по предназначению.