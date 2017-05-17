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Общество

Праздник «Город Псков - город детства» состоится 3 июня

3 июня в Ботаническом саду состоится праздник «Город Псков - город детства», приуроченный к Дню защиты детей. Об этом сообщил заместитель начальника Управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 17 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Запланировано выступление творческих коллективов, работа интерактивных площадок и торговых точек. Будут задействованы творческие, исторические коллективы.  Финалом праздника станет концерт  «Добрый рок», который начнётся в 17:00. «Это очень позитивные люди, - отметил Вячеслав Рахман. - Из года в год на празднике присутствует около 4 тысяч псковичей. Я уверен, что и в этот раз всем будет весело, всё будет живо».

Директор Корпорации отдыха и развлечений, режиссёр мероприятия Ксения Жадан уточнила, что в 12:00 начнётся концерт «Город детства». «Участники у нас из года в год традиционные. Будет, например,  коллектив «Циркачонок». Всё время будут работать интерактивные площадки: МСЧ покажут свои интересности, будет площадка аквагрима, «Лего», «Зоозащита» продемонстрирует своих подопечных», - добавила она.

Всего будут работать порядка 20 площадок, организаторы пообещали также отказаться от «дорогой торговли».

Кроме того, Ксения Жадан  рассказала, что в рамках праздника состоится фестиваль «Город Псков - город культуры», на который приедут коллективы из России, Армении, Азербайджана, Дагестана, Чечни, Таджикистана. «Будут сделаны специальные шатры, в которых расположатся  все эти народности со своими атрибутами. Будут мастер-классы от них», - отметила Ксения Жадан.

Заместитель председателя псковского областного отделения Российского детского фонда Екатерина Транева сообщила, что их организация впервые присоединяется к мероприятию. «Дети смогут поиграть с ростовыми куклами. Дети любят фотографироваться с большим котом, зайцем или сердцем, добрым сердцем. Можно использовать площадку для привлечения внимания людей к проблемам детей», - сказала она.

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