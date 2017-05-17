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Общество

Находившегося в международном розыске мужчину задержала полиция в Псковской области

Полицейские Псковской области задержали мужчину, обвиняемого в совершении ряда преступлений на территории Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 51-летний гражданин около десяти лет находился в межгосударственном и международном розыске. Псковские полицейские установили, что он может скрываться в Великих Луках.

16 мая сотрудники Управления уголовного розыска и других служб УМВД России по Псковской области задержали преступника в Великих Луках. После проведения экстрадиционной проверки фигурант будет передан представителям правоохранительных органов Белоруссии для привлечения его к уголовной ответственности.

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