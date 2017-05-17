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Общество

Презентацией новых программ отметят Международный день музеев в Пушкинском заповеднике

Международный день музеев (18 мая) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»  отметят презентацией новых музейных программ.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, это программы «От землянки до избы» об особенностях псковского деревянного зодчества (начало в 12:00), «Щи да каша — пища наша» - о том, что готовил и ел крестьянин в пушкинское время (начало в 14:00), «Праздники народного календаря» - тематическая экскурсия (начало в 16:00).

В этот же день жителей и гостей Пушкиногорья также ждут на открытии выставки «Меры и весы» в музее-мельнице. Экспозиция подготовлена по материалам из фондов музея-заповедника «Михайловское» и из частных коллекций. Все эти события пройдут в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово.

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