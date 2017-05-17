10 дней осталось до предварительного голосования «Единой России» в Пскове и Дедовичском районе (ВИДЕО)

16:05, 17 мая 2017, ПАИ

10 дней осталось до предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на выборах в Псковскую городскую Думу, депутатов Дедовичского районного Собрания и главы Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии. Напомним, предварительное голосование «Единой России» в Пскове и Дедовичском районе состоится 28 мая.

Вплоть до дня предварительного голосования участники праймериз будут проводить дебаты и встречи с гражданами. В остальных районах смогут проголосовать жители округов, непосредственно после завершения встреч участников предварительного голосования с выборщиками.