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10 дней осталось до предварительного голосования «Единой России» в Пскове и Дедовичском районе (ВИДЕО)

10 дней осталось до предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты на выборах в Псковскую городскую Думу, депутатов Дедовичского районного Собрания и главы Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии. Напомним, предварительное голосование «Единой России» в Пскове и Дедовичском районе состоится 28 мая.  

Вплоть до дня предварительного голосования участники праймериз будут проводить дебаты и встречи с гражданами. В остальных районах смогут проголосовать жители округов, непосредственно после завершения встреч участников предварительного голосования с выборщиками. 

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