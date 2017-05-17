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Виктор Антонов о предварительном голосовании «Единой России»: На дебатах видно, кто есть кто

«На дебатах видно, кто есть кто», - заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов. Так он он отозвался о дебатах участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов от партии на выборах, намеченных на сентябрь 2017 года.«Видно, как они себя представляют, как говорят, какое понимание ситуации, и у людей, соответственно, складывается мнение», - считает он.

Виктор Антонов также заметил, что процедура праймериз помогает привлечь внимание к выборам. «Каждый год проходят какие-то выборы, с одной стороны, это уже надоело людям, с другой - так сегодня устроен мир. Но как расшевелить людей участвовать в этом процессе - это сложно», - пояснил вице-спикер регионального парламента.

Вице-спикер рассказал, что какие-то новые идеи на дебатах услышать сложно, но оценить уровень подготовки участников - можно. «Вообще, неважно, кто депутат по профессии, главное, чтобы он хорошо владел своей профессией, представлял чем занимается его отрасль», - считает гость ПАИ-live.

Он согласился с прогнозом, согласно которому в новом созыве Псковской городской Думы будет много новых депутатов. «Это и хорошо. В обязательном порядке должны быть и молодые начинающие, и те, кто сможет передать свой опыт. Смена должны быть», - отметил он.

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